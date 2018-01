RDC/Exclusif: Vidéo de la rencontre Katumbi – Kyungu

Depuis deux semaines les rumeurs allaient bon train autour d’un éventuel divorce entre Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu, notamment après la visite, à Lubumbashi, chez le patron du G7, de Joseph Olengha Nkoy.

Une rencontre que la majorité présidentielle et les transfuges de l’opposition ont tenté de monter en épingle pour démontrer que Kyungu était au bord de la rupture et prêt à tout concéder au pouvoir de Joseph Kabila.

Arrivé jeudi à Bruxelles pour des soins, Gabriel Kyungu n’a pas tardé à rentrer en contact avec l’ancien gouverneur du Katanga. Le malaise entre les deux hommes ? « Aucun », expliquait dès jeudi à Lalibreafrique, un membre du G7, lui aussi à Bruxelles. « Kyungu est un politicien auquel on ne raconte pas d’histoire. Il est déterminé à mener son combat jusqu’au bout pour le départ de Joseph Kabila. Il n’y a que les grands naïfs qui pensent qu’il va céder aux sirènes du pouvoir. Olengha Nkoy n’a rien obtenu. »

Une version confirmée ce samedi dans une vidéo (voir ci-dessous). Kyungu et Katumbi assis côté à côte expliquent leur combat commun et mobilisent les Congolaises et les Congolais pour ma marche de ce dimanche. Sur ces images, le message est clair. Les deux hommes sont plus unis que jamais. Ils parlent d’une même voix à la veille de la marche des catholiques de ce dimanche 21 janvier.

Une marche pacifique que les deux hommes soutiennent sans condition. Une marche pour laquelle Moïse Katumbi a lancé un message clair aux forces de l’ordres : « refusez les ordres de vos supérieurs. Ne tirez pas sur vos soeurs et vos frères ».

