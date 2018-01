RDC : Les églises du réveil appelées à la rescousse par le pouvoir

Par Hubert Leclercq

Après les sorties musclées et déterminées des églises catholiques et protestantes, il fallait s’attendre à ce que le pouvoir du président congolais hors mandat Joseph Kabila tente de sortir une nouvelle carte de sa manche. C’est fait depuis ce jeudi 18 janvier.

Aux commandes de cette tentative de saboter la nouvelle marche des catholiques annoncée pour ce dimanche 21 janvier dans toute la RDC, le pasteur Théodore Mugalu, directeur de la maison civile de Kabila depuis 2003 et ex-ambassadeur de la RDC en Tanzanie. Un homme chargé de gérer les affaires de la famille mais aussi un défenseur acharné du maintien au pouvoir coûte que coûte de Joseph Kabila.

Ce jeudi, donc, Mugalu, pasteur de l’évangile selon William Marrion Branham, un muhemba du Katanga, a invté dans ses beaux bureaux des pasteurs des églises du Réveil. Le message était limpide selon l’un de ces pasteurs, dont le récit nous a été confirmé par un de ses « collègues ».

« Il faut nous aider. Vous avez vu que les protestants veulent rejoindre les catholiques. Nous, nous devons nous entraider. Demain (ce vendredi), je demanderai au président qu’il me donne les moyens financiers pour vous aider. En échange, dimanche, je compte sur vous. Vos fidèles doivent aller saboter la marche des catholiques, il faut qu’il y ait des bagarres, il faut qu’on puisse faire croire que les catholiques sont divisés. Ces bagarres doivent aussi permettre à nos militaires d’intervenir ». Aucun des pasteurs présents n’a osé intervenir. Ce vendredi, ils doivent revenir dans le bureau de Mugalu « pour recevoir les écus de Judas », nous dit l’un des deux pasteurs. « Nous ne pouvons pas lancer nos fidèles dans de pareilles aventures. Ces gens au pouvoir ne comprennent ps que nos fidèles sont fatigués. Ils ont faim. Ils n’ont pas de perspectives. Certains pasteurs sont tentés, je l’ai bien vu, les dollars seront sur la table demain mais, personnellement, je ne peux pas faire ça. En plus, ce serait la fin de mon église. »

« Le pasteur Mugalu est toujours aussi déterminé et il peut être convaincant », poursuit un autre pasteur d’une église de réveil. Mais si on le suit, on fait le jeu de quelques hommes du pouvoir et on sacrifie tous nos fidèles. C’est infaisable. »

