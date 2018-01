RDC : Nouvelle marche des catholiques le 21 janvier

Par Hubert Leclercq

La répression par les armes n’a pas eu raison de la détermination des catholiques congolais. Les menaces d’arrestation non plus. Le CLC appelle de nouveau les Congolais à se mobiliser pour une grande marche le 21 janvier prochain.

Pour rappel, début décembre 2017, le CLC avait appelé Joseph Kabila, président hors mandat, à respecter les termes de l’accord de la Saint-Sylvestre et à dire qu’il ne se représenterait pas pour un trisième mandat non prévu par la constitution. Un courrier qui est demeuré lettre morte et qui a débouché sur l’organisation de la première marche des catholiques du 31 décembre. Une marche brutalement réprimée jusqu’au coeur même des églises.

Aujourd’hui, « face à l’arrogance, à l’inconscience, à l’obstination, au mépris et au silence coupabl d’un pouvoir insensible à tous les cris de détresse d’une population meurtrie, le peuple congolais a choisi de reprendre son destin en mains et de ne plus jamais laisser de répit à la dictature », expliquent les sigantaires du courrier.

La nouvelle marche des catholiques est annoncée pour le dimanche 21 janvier. Le bras de fer entre le pouvoir et le peuple congolais s’intensifie encore un peu plus.

Que pensez-vous de cet article?