A Jerada, la contestation ne faiblit pas. Trois semaines après la mort au fond de leur mine de charbon des frères Houcine et Jedouane, 23 et 30 ans, des milliers de personnes ont marché dans les rues de cette ville marocaine de 43000 habitants pour crier leur colère contre les autorités qui les ont «abandonnés».

C’était le 22 décembre

« A 7 heures, trois mineurs construisaient un puits d’aération. Ils ont touché une veine d’eau, l’un a réussi à sortir, les deux autres se sont noyés », raconte Said Zeroual, de la branche locale de l’Association marocaine des droits de l’homme. Coincée dans les montagnes de la région de l’Oriental, dans le nord-est du Maroc, Jerada est l’une des villes les plus pauvres du pays. Le taux de chômage dépasse 37 %. « Samedi, il y aura une nouvelle mobilisation générale », assure Aziz Nait Abbou, manifestant et étudiant-chercheur.