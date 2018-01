RDC : Le sabre et le goupillon

Editorial Par Hubert Leclercq

Président hors mandat depuis plus d’un an, Joseph Kabila pensait avoir mis à genoux l’opposition à coups d’exils, d’arrestations ou d’achats d’opposants. Mais le président congolais, visiblement, connaît mal l’histoire de son propre pays. Il pourrait également se retourner contre certains de ses ministres, déjà en vogue sous le règne de Mobutu, qui auraient dû le mettre en garde contre ces hommes en soutane qui, en République démocratique du Congo, jouent un rôle souvent essentiel en cas de crise.

Kabila avait pourtant bien mené sa barque jusqu’à ce 31 décembre 2017. Il avait même presque réussi à faire chuter les évêques congolais de leur piédestal en les amenant à négocier fin 2016 un accord politique que lui ne respecterait pas. En ce faisant, les évêques congolais lui ont offert – malgré eux – la possibilité de gagner au minimum un an de plus au pouvoir. Une stratégie qui a fait douter le peuple, qui a semé la zizanie dans les rangs des croyants.

Mais Kabila a commis une faute irréparable en faisant ouvrir le feu dans les églises ce 31 décembre. Le peuple congolais s’est retrouvé comme un seul homme face à ce pouvoir qui n’hésite plus à violer le saint des saints. Il a réveillé les prêtres, un cardinal et tout le Vatican qui ne peut se permettre de voir ainsi violer ses églises et qui, “géostratégiquement”, doit conserver sa prééminence dans ce pays qui est le plus grand vivier de catholiques du continent africain.

Kabila – très jeune en 1992 et certainement absent du Zaïre alors – n’a pas retenu la leçon de Mobutu qui ne s’est jamais relevé du massacre de la “marche des martyrs”. “Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre”, a écrit Karl Marx, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance. Pas certain que le peuple ou le clergé congolais ait érigé ce philosophe en moteur de sa réflexion jusqu’ici mais ce propos est devenu une des citations préférées de la rue de Kinshasa ces derniers jours.

