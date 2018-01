RDC: Les évêques belges soutiennent leurs homologues congolais

Les évêques belges ont appelé jeudi la Belgique, l’Union européenne et toute la communauté internationale à s’engager sans tarder avec tous les moyens qui sont en leur possession en faveur du respect des droits et libertés fondamentales de chaque être humain en République démocratique du Congo (RDC) et sont venus au secours de leurs homologues congolais au moment où les relations sont tendues entre l’Eglise et le régime du président Joseph Kabila après la répression des manifestations organisées par des catholiques laïcs. « L’Eglise catholique du Congo est de plus en plus poursuivie par une partie des pouvoirs publics. Selon les Nations unies, le 31 décembre, cinq participants à une manifestation en faveur de la démocratie ont été tués par balles. Des célébrations eucharistiques ont été perturbées par des jets de gaz lacrymogène, des dizaines de paroisses ont été attaquées et pillées, de nombreux fidèles ont été spoliés et intimidés », rappelle la Conférence épiscopale de Belgique dans un communiqué.

Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque de Kinshasa, a parlé dans un communiqué de situations barbares et a condamné sévèrement ces événements. Vendredi aura lieu en la cathédrale de Kinshasa une célébration à la mémoire des victimes des troubles récents. A la veille de cette célébration, les évêques belges demandent « avec insistance que le respect des droits et libertés fondamentales de chaque être humain puisse enfin aussi triompher au Congo ». Ils appellent notre pays, l’UE et toute la communauté internationale à s’y engager sans tarder avec tous les moyens qui sont en leur possession.​ Que pensez-vous de cet article? +3 0