Zloadr s’associe avec le journal le respecté du Nigéria pour diffuser des crypto informations

Dans le cadre d’une initiative qui va permettre de connecter jusqu’à un million de Nigérians aux toutes dernières crypto informations et opportunités d’investissement, Zloadr a officiellement signé un contrat avec l’un des principaux journaux de Lagos. Le journal nigérian The Guardian est une publication africaine de premier plan qui attire actuellement, chaque mois, environ un million de visiteurs sur son site. Zloadr, son nouveau partenaire, est une plateforme de publication sur la blockchain, qui a récemment finalisé une offre initiale de monnaie (OIC) basée sur ses propres jetons (les ZDR).

Cette collaboration devrait offrir une plus grande visibilité à Zloadr, permettant ainsi à la société de bénéficier d’un accès plus large à l’environnement de crypto-monnaie au Nigéria et, à plus grande échelle, dans toute l’Afrique. Il s’agit d’un moment important pour les crypto-monnaies, notamment sur le continent africain, où l’hyperinflation continue d’exercer un impact négatif sur la croissance économique.

Le Nigéria est l’environnement idéal pour une plateforme de crypto publication telle Zloadr. Non seulement il s’agit de l’une des premières économies d’Afrique, mais ce pays possède également une communauté technologique prospère, à l’avant-garde des technologies blockchain et altcoin. Bénéficiant d’une nouvelle couverture médiatique grâce au partenariat conclu avec The Guardian, le nombre de visites du site devrait augmenter et le token ZDR de Zloadr – se développer de manière florissante.

Sam Enrico Williams, fondateur de Zloadr, a évoqué la collaboration, en disant: « Nous sommes extrêmement enthousiastes d’avoir conclu ce nouveau partenariat. Nous prévoyons que la plateforme Zloadr bénéficie d’une excellente couverture et que le volume d’échange de tokens ZDR monte en flèche, suite à ce nouvel accord conclu avec The Guardian ».

« La demande de tokens sera stimulée par la forte augmentation du nombre de visiteurs attirés par notre publication de nouvelles. Les détenteurs et utilisateurs de tokens ZDR bénéficieront des nombreux avantages de notre plateforme, notamment une durée de publicité 3 fois plus longue dans le cadre du paiement d’un espace publicitaire par ZDR, en comparaison avec un paiement par Bitcoin, Ethereum ou Fiat, » a-t-il poursuivi.

A propos du journal nigérian The Guardian

The Guardian est un quotidien indépendant publié à Lagos, au Nigéria. Il est connu pour être « le journal le plus respecté du Nigéria ».

A propos de Zloadr

Zloadr est la première plateforme de publication numérique virale sur la blockchain et alimentée par des influenceurs. Zloadr distribue du contenu et génère des revenus pour les créateurs de contenu du monde entier.

