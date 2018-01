Six pays font leur entrée au Conseil de sécurité de l’Onu

Six pays, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne ont fait formellement mardi leur entrée comme membres non permanents au Conseil de sécurité de l’Onu, afin de « faire la différence », selon son président en exercice. « La paix et la sécurité sont difficiles à obtenir », a souligné Kairat Umarov, ambassadeur du Kazakhstan, qui assure en janvier la direction tournante du Conseil de sécurité. « Vous allez avoir une réelle chance de faire la différence » lors des recherches de consensus, a-t-il jugé, lors d’une cérémonie inédite organisée à son initiative au siège de l’Onu.