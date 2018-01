RDC: trois morts dans des combats près de l’aéroport de Kananga

Trois présumés miliciens Kamwina Nsapu ont été tués dans des combats avec des militaires près de l’aéroport de Kananga qui a été fermé, mardi dans la région troublée du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, selon des sources militaire et locales.

Des tirs d’armes lourdes et légères ont été entendus près de l’aéroport de Kananga, au Kasaï-central, vers 05h30 (03h30 GMT) selon des témoins interrogés par l’AFP.

« L’aéroport est fermé », a déclaré à l’AFP une source aéroportuaire.

Quelques minutes auparavant, une trentaine de jeunes portant des bandeaux rouges autour de la tête avaient fait irruption près de l’aéroport, scandant des cris de guerre qui rappellent le mouvement rebelle Kamwina Nsapu, selon cette source.

« L’armée a riposté à l’arme lourde et trois jeunes sont tombés. Un militaire est blessé à la tête », a déclaré à l’AFP un responsable de l’armée qui a requis l’anonymat, précisant qu' »il s’agit bel et bien des Kamwina Nsapu ».

Pour sa part, le bourgmestre de Kananga, Édouard Ntumba Buabua, a confirmé les affrontements et ajouté que « l’armée avait mis en déroute les assaillants ».

Selon des témoins, les militaires ont repoussé les assaillants vers une localité située à 13 kilomètres de Kananga, chef lieu du Kasaï-central.

Le Kasaï a été secoué par des violences impliquant miliciens, policiers et soldats. Déclenchées en septembre 2016 après la mort du chef traditionnel Kamwina Nsapu, les violences ont fait plus de 3.000 morts en une année et causé le déplacement de 1,4 million de personnes.

Deux experts de l’ONU ont été tués en mars alors qu’ils enquêtaient sur ces violences dans cette région où l’ONU a dénombré plus de 80 fosses communes.

