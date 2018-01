Marche des Catholiques : « Nous avons rendez-vous avec l’histoire »

Le Comité laïc de coordination (CLC), initiateur de la marche des catholiques violemment réprimée par le pouvoir du président hors mandat Joseph Kabila, a annoncé son intention de poursuivre ses actions dans les prochains jours.

Dans son communiqué, rendu public le 1er janvier, le comité rend hommage et salue le courage des Congolaises et des Congolais qui ont osé braver la répression des forces armées. Il salue la mobilisation dans tout le pays, parlant de millions de Congolais mobilisés et pas seulement au pays mais aussi dans certaines capitales européennes. “Ce dimanche 31 décembre 2017, nous avons été des millions à travers notre pays à nous être mobilisés, au-delà des étiquettes politique, au-delà de la considération individuel pour dire stop à la souffrance du peuple Congolais nous avons marché pour dire à la face du monde que nous reprenons notre destin en main”

Les organisateurs appellent à la solidarité avec celles et ceux qui ont perdu des membres de leur famille dans la brutale répression de leur marche pacifique mais aussi avec les blessés et les personnes arrêtées à travers tout le pays.

« Pas céder à la peur »

Les organisateurs saluent le courage et la détermination des fidèles catholiques et des autres manifestants qui n’ont pas cédé à la peur. « Nous avons marché pour dire à la face du monde que nous reprenons notre destin en main » , poursuit le communiqué. qui ajoute : « Nul ne peut se croire plus fort que nous tous réunis. »

Le texte annonce aussi qu’après une courte trève pour enterrer les victimes de cette violence de l’Etat, la lutte pour un « Congo nouveau » reprendra rapidement, demandant aux Congolaises et aux Congolais de « demeurer mobilisés » pour reprendre ce combat. « Nous ne pouvons plus faire marche arrière, (…) le monde nous regarde », lance-t-il, rappelant l’exigence que Joseph Kabila dise ouvertement qu’il ne briguera pas un nouveau mandat.

