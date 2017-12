RDC: la nouvelle patronne de la Monusco à pied d’œuvre le 1er février

Portrait par Marie-France Cros.

L’Algérienne Leïla Zerrougui, 61 ans, deviendra le 1er février prochain la représentante du secrétaire général de l’Onu au Congo et la “patronne” de la Mission de l’Onu (Monusco) dans l’ex-colonie belge, la plus importante des opérations de maintien de la paix dans le monde avec 21 000 personnes déployées (dont 16 000 militaires) et un coût de plus d’un milliard de dollars par an. Elle remplace le Nigérien Maman Sidikou, 68 ans, qui occupait cette fonction depuis 2015 – et n’y a guère brillé.