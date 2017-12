RDC : Le G7 à son tour derrière la marche du 31 décembre

Par Hubert Leclercq

Le G7, plateforme politique regroupant 7 partis qui ont claqué la porte du gouvernement Matata 2 à l’été 2015 parce que le présiden Kabila refusait – déjà – de se prononcer sur ses intentions au terme de son second et dernier mandat, vient à son tour de lancer un mot d’ordre de mobilisation pour la marche des laïcs du 31 décembre prochain.

Dans le commuinqué, signé par le président du G7 Pierre Lumbi, on peut lire que cette plateforme, qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, demande la stricte application de l’accord de la Saint-Sylvestre, notamment dans ce qu’il appelle à la décrispation et l’ouverture politique (voir la déclaration ci-dessous).

Le G7 insiste sur le refus du président hors mandat Joseph Kabila et des siens d’appliquer cet accord, voire de le saboter. Il constate aussi que tant la promulgation de la nouvelle loi électorale que la publication du calendrier des élections par la Ceni, avec ces innombrables contraintes, ne garantissent pas la tenue du scrutin en décembre 2018.

Fort de ces constats, le G7 appelle tous les Congolais à se mobiliser et à descendre dans la rue le 31 décembre pour marcher massivement en faveur de l’application de l’accord de la Saint-Sylvestre et pour la tenue d’élections démocratiques, transparentes et libres dans le courant de 2018.

Le G7 appelle aussi toutes les confessions religieuses à se joindre à ce manifestation annpncée dans toutes les villes de la RDC.

