RDC : Les laïcs insistent sur le côté pacifique de leur marche

Le comité laïc de coordination a publié, ce 25 décembre en fin de journée, un communiqué dans lequel il remercie tous ceux, partis politiques, organisations de la société civiles et autres, qui ont marqué leur soutien à sa démarche. Dans la foulée, il appelle tous les Congolais qui ne les ont pas encore rejoint, à se mettre en marche « pour libérer l’avenir du Congo ».

Mais les laïcs insistent essentiellement sur le côté pacifique de leurs marches. Rappelant que des femmes et des hommes vont marcher pacifiquement côte à côte le 31 décembre en entonnant des cantiques. Ils appellent les catholiques à se munir de leur bible et… les autres des rameaux d’olivier. Dans la foulée, ils appellent tous les « marcheurs » à ne pas considérer les policiers et les militaires comme des ennemis et demandent à ces derniers d’encadrer et d’escorter leurs marches qui doivent se dérouler simultanément aux quatre coins du pays.

En RDC, personne n’a oublié une marche similaire, le 16 février 1992. Une marche qui s’était terminée en bain de sang après que les autorits aient fait ouvrir le feu sur les manifestants qui défilaient pacifiquement.

