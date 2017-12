RDC: Premier ministre, Président et Sénat dépensent trop d’argent

L’ONG congolaise Observatoire de la dépense publique (ODEP) accuse certaines institutions nationales d’avoir dépassé leur budget entre 2012 et 2016. Les pires gloutons sont, dans l’ordre, les bureaux du Premier ministre (appelés « primature » au Congo), la Présidence de la République et le Sénat. Une fois encore.

L’ODEP travaille depuis juillet 2011; elle « mutualise les compétences diversifiées des organisations membres » en matière de finances publiques. Radio Okapi a rendu compte mercredi de son dernier rapport sur l’exécution des finances publiques, où l’ONG relève que la primature a consommé 244,4 % de son budget, soit deux fois et demi les sommes qui lui avaient été allouées; la Présidence de la République a dépensé 144,8% de son budget, soit une fois et demi ce à quoi elle avait droit, et le Sénat 115,9%, soit un peu plus du double de son budget.

Cela se fait au détriment d’autres secteurs puisqu’une sous-consommation est observée, au même moment, dans d’autres secteurs, généralement sociaux.

Les mêmes déjà, en 2015

En août 2015, l’ODEP avait présenté un rapport similaire, portant sur les années 2012 à 2014. Les mêmes institutions avaient été épinglées, avec le secrétariat général du gouvernement. Un appel avait été lancé par l’ONG à l’exécutif afin qu’il respecte les dépenses fixées par le parlement. Sans effet.

En février dernier, l’ODEP avait souligné, auprès du gouvernement congolais, qu’il devait réduire ses dépenses de fonctionnement en raison de la baisse du budget (passé de 9 à 6 milliards de FC). Or, à chaque nouveau gouvernement, l’Etat paie des indemnités d’installation aux membres du gouvernement et aux conseillers, directeurs de cabinet, etc… Et, pour des raisons politiciennes, le président Kabila a nommé un nouveau gouvernement, dirigé par Samy Badibanga, en décembre 2016 et un autre, dirigé par Bruno Tshibala, en mai 2017.

