La FWB et la Wallonie mettent le Maroc à l’honneur en 2018 avec plus de 50 activités

Le Maroc sera mis à l’honneur tout au long de l’année 2018 au travers plus d’une cinquantaine d’activités organisées par Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’agence de coopération APEFE (association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger) et l’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX). Les différentes instances mèneront ces activités sur les deux territoires « afin de mettre en lumière la qualité des collaborations présentes et futures entre la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la Wallonie et le Royaume du Maroc. » Le point d’orgue de cette année sera la mission princière au Maroc, organisée par le fédéral et les trois Régions, conduite par la princesse Astrid fin novembre 2018. Des nombreuses institutions culturelles, universités, pôles d’excellences, clusters d’entreprises, pouvoirs locaux proposeront des activités tout au long de l’année pour renforcer le dialogue autour d’une communauté de valeurs partagées, selon le WBI.

Les activités seront organisées autour de différentes thématiques: l’innovation, les femmes, la francophonie, la culture, la jeunesse, l’environnement et le développement économique. Une centaine d’opérateurs publics et privés seront mobilisés pour mettre au point ces évènements, dont le nombre devrait encore augmenter au cours de l’année. Parmi les activités, la réception d’ouverture de l’année du Maroc organisée au théâtre de Liège à l’occasion du spectacle ‘Jerada’ qui aura lieu le 23 février en clôture du festival ‘Pays des Danses 2018’, mais aussi le programme de renforcement de l’entrepreneuriat féminin au Maroc ‘Min Aljiki’ ou encore le programme ‘EntrePairs’ qui vise à renforcer les compétences des PME marocaines grâce au parrainage d’entreprises wallonnes de structure identique. « Le choix de mettre le Maroc à l’honneur est apparu comme une évidence. Il s’agit, notamment, d’un des onze pays partenaires prioritaires au niveau Wallonie-Bruxelles. Au-delà des relations diplomatiques fortes, le dialogue interculturel est important et il est renforcé par la diaspora marocaine en Belgique. Les collaborations dans différents secteurs sont également nombreuses. Nous souhaitons les mettre en lumière et les approfondir », explique la directrice générale des relations internationales Wallonie-Bruxelles. L’AWEX a également fait du Maroc son marché cible pour l’année 2018 avec un nombre important d’actions spécifiques de promotion et prospection commerciales. Ce programme qui vise à soutenir les entreprises wallonnes dans leurs projets d’exportation vers le Maroc se clôturera par l’organisation d »une mission économique princière, fin novembre 2018. L’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohammed Ameur, a qualifié le programme de « riche et ambitieux ». « Je me réjouis de faire de cette année 2018 l’année du Maroc. Notre pays est très proche de la Belgique. Nous entretenons des liens intenses au niveau culturel et humain. Nous avons la chance de partager un patrimoine commun en la communauté marocaine vivant en Belgique. Une communauté qui contribue au renforcement des liens entre nos deux pays », a conclu M. Ameur. Lors de cette année 2017, Haïti était mis à l’honneur par la FWB et la Région wallonne.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.