La RDC a presque la pire police du monde

Par Marie-France Cros.

Le journal béninois « Les Pharaons » publie l’indice mondial de sécurité intérieure et de la police, calculé par l’International Police Science Association et l’Institut pour l’Economie et la Paix. La République démocratique du Congo (RDC) est 126ème sur 127 pays étudiés, juste devant le Nigeria.